金管會證期局表示，核准保德信投信申報募集開放式多重資產型「PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由兆豐銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、參與憑證、存託憑證、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目等任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。

同時，此基金投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資於國內外生態友善相關概念的有價證券總金額，不得低於基金淨值的70％。