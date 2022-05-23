這波疫情爆發已累計12例兒童重症個案，令許多父母擔憂，指揮中心公布8大危險徵兆，如體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩，此外台大醫院小兒感染科醫師李秉穎提醒，很多家長會以為退燒就沒事了，很可能只是假象，退燒24小時後沒再燒才是穩定，《中時新聞網》整理兒童確診或重症前兆，6大QA供民眾參考。

一、兒童確診新冠肺炎會有那些症狀？

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童與成人相比，較多會有發燒情況，也會有咳嗽、流鼻水、鼻塞及喉嚨不適症狀。另外，李秉穎說，兒童確診演變成中重症的比率比較低，甚至比青壯年或長者低，但不代表完全沒有。

二、兒童確診轉重症有什麼前兆？

指揮中心公布8大重症前驅症狀，包括體溫大於41℃、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩，建議有上述症狀應儘快送醫。

指揮中心公布兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

三、居家照護時，哪些症狀需立即就醫？

羅一鈞指出，若出現發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘或胸悶、持續性嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時未進食或未解尿時，須尋求醫師診療，可視訊看診或外出就醫。

羅一鈞說，若兒童有抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，可撥打119或由同住親友緊急送醫。

指揮中心曝兒童確診居家照護警訊。（圖／指揮中心提供）

四、兒童發燒代表會併發腦炎或轉重症嗎？

李秉穎表示，高燒並非重症表徵，發燒是人體對於感染的保護機制，不一定等於危險，此時應該給予退燒藥，並觀察後續狀況，若發燒超過41度，身體會辨識為有害溫度，代表腦部體溫調節系統失效，是非常危急的情況。

李秉穎強調，很多家長以為孩子退燒就沒事了，但常常只是假象，退燒24小時才叫退燒，24小時後，都沒再發燒才能算是穩定。

五、兒童染疫該如何照護？

兒科醫師歐淑娟提出「新冠病童居家照護原則」，照護者須每4小時量測體溫、注意心跳、呼吸速度，無發燒時，喝水量足、吃得營養均衡，並按時服藥；發燒時，適時適量給予退燒藥，少量多次補充水分，若有預期外的症狀，需盡速就醫。

六、該如何預防兒童轉重症、死亡？

台大兒童醫院院長黃立民說，兒童接種疫苗可降9成重症機率，住院率也較低，且不會併發多系統發炎症狀。另外，李秉穎也說，目前看起來5至12歲小孩打疫苗是利大於弊，許多家長擔憂接種mRNA疫苗會引發心肌炎，但實際上發生率比12至18歲還低，且死亡或後遺症的比例也相當少。