大腸癌是泛指發生在結腸及直腸內的惡性腫瘤，其中50%以上發生在直腸，高達9成的癌變，都是由腺瘤性息肉演變而成。目前認為，大腸直腸癌與偏愛肉食、高脂肪、低纖維的飲食習慣有密切關係；此外，有家族史、肥胖、抽菸、飲酒者，都是大腸癌的高危險群。然而也有將近3成的大腸癌患者，日常沒有不良習慣，常是透過健檢才發現大腸病變。醫師表示，從大腸長出息肉到癌變，大多需要5到10年的發展階段，只要在息肉癌變前及時切除息肉，就能防止大腸癌變。

●不是每種息肉都會成癌！腺瘤型息肉務必當心

好心肝診所肝膽腸胃科林姿伶醫師解釋，「大腸內若因糞便、異物刺激等，使得黏膜產生傷口時，正常的黏膜會自我修復，但少數較深的傷口則會留下疤痕；或是因為基因的變異，有些病人傷口修復會產生過度增生的細胞，形成贅生物，也就是泛稱的息肉，也被稱作瘜肉。」

一般來說，大腸中長出息肉，大多不會讓人不舒服，患者通常無感。林姿伶醫師強調，除非是息肉過大造成阻塞跟腸扭轉、或長期出血導致貧血、糞便潛血，否則通常都是經由大腸鏡檢查才會揪出息肉。

聯安診所內視鏡室主任徐兆甸醫師表示，依照息肉病理的變化，最主要可簡單分為三種：

1.增生型息肉：良性不用切除；

2.發炎型息肉：良性不用切除；

3.腺瘤型息肉：有癌變機會，不管大小，一定需要切除。

徐兆甸醫師指出，民眾健檢時最常見的大多是增生性息肉，且年紀越大可能長越多，因為癌變風險極低，在臨床上通常不會切除。

另外發炎型息肉往往跟大腸發炎、潰瘍、細菌感染，過敏有關，不太會進展為癌，所以通常也會判斷為不用切除。

但若是發現大腸黏膜增生的是腺瘤型息肉，通常表面上會有血管增生，若已開始變性進入「異生(Dysplasia)」階段，就代表已朝向大腸癌方向發展。因此若檢查時還沒嚴重到癌化時，儘早切除息肉，就能避免大腸癌的發生。

大腸息肉分為三種，腺瘤型息肉最易成為大腸癌。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●大腸鏡多久做一次比較保險？

目前政府針對50歲以上、75歲以下民眾，提供2年一次免費糞便潛血檢查，建議檢查結果陽性者再做大腸鏡檢查。不過，由於大腸癌有逐年年輕化的趨勢，對於高危險群民眾，最好比照有大腸癌家族史之民眾，提前至40歲或更早就進行檢查。

林姿伶醫師提醒，雖然多數大腸癌化時程落在10年左右，然而考量基因以及病人的飲食習慣等，如果是有一等親內有大腸癌家族史者，即使已將發現的息肉切除，也最好每5年再做1次大腸鏡。

對於其他息肉史的病人，根據2020年美國大腸癌多專科醫學會（Multi-Society Task Force）針對切除的息肉種類、數量給予建議：

●無息肉：10年後追蹤；

●增生性息肉：3～10年追蹤（視顆數以及大小而定）；

●管狀腺瘤、管狀絨毛腺瘤、絨毛腺瘤：1～10年追蹤（視顆數以及大小、分化異常型態而定）；

●無蒂鋸齒狀息肉：3～10年追蹤（視顆數以及大小、是否有分化異常而定）；

●如果是清腸不佳的大腸，建議在3個月至1年內就要再做大腸鏡追蹤。