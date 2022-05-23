海洋委員會海洋保育署將菱硨磲貝列為珍貴稀有海洋保育類野生動物。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會5月23日預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容。將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，海保署說，我國海域硨磲貝受到海洋汙等因素影響，近年來有下降情形。

海洋保育署表示，硨磲貝族群數量稀少，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）列為附錄二物種，目前僅澎湖縣政府與台東縣政府禁止硨磲貝採捕，少數縣市或保護區有硨磲貝的管理規範。

海保署依據2011年之調查結果，發現我國海域硨磲貝受到海洋汙染、氣候變遷、採捕壓力、人為活動干擾等影響，普遍有成體比例偏低、密度低情形，族群數量有下降情形。未來如提高管理強度為海洋保育類野生動物，依野保法規定將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。

海保署同時修正兩種保育類珊瑚之中文名稱為柴山多杯珊瑚（原：柴山多杯孔珊瑚）及福爾摩沙擬絲珊瑚（原：福爾摩沙偽絲珊瑚）。