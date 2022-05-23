海洋委員會5月23日預告修正「海洋保育類野生動物名錄」第5點內容。將菱硨磲貝、圓硨磲貝、扇硨磲貝、巨硨磲貝、長硨磲貝、諾亞硨磲貝、鱗硨磲貝等7種硨磲貝，列為珍貴稀有海洋保育類野生動物，海保署說，我國海域硨磲貝受到海洋汙等因素影響，近年來有下降情形。
海洋保育署表示，硨磲貝族群數量稀少，在瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）列為附錄二物種，目前僅澎湖縣政府與台東縣政府禁止硨磲貝採捕，少數縣市或保護區有硨磲貝的管理規範。
海保署依據2011年之調查結果，發現我國海域硨磲貝受到海洋汙染、氣候變遷、採捕壓力、人為活動干擾等影響，普遍有成體比例偏低、密度低情形，族群數量有下降情形。未來如提高管理強度為海洋保育類野生動物，依野保法規定將不得捕撈、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖等行為。
海保署同時修正兩種保育類珊瑚之中文名稱為柴山多杯珊瑚（原：柴山多杯孔珊瑚）及福爾摩沙擬絲珊瑚（原：福爾摩沙偽絲珊瑚）。
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