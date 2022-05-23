開設旅行社的男子1998年在街頭巧遇高中時期的心儀女同學，隔年在五星級飯店舉辦豪華婚禮，之後因爭吵未辦結婚登記，且20多年未聯絡，去年女方提告請求確認婚姻關係存在，台北地方法院認定，當年結婚只要有公開儀式即有法律效力，判決婚姻關係存在。

女方提告主張，1999年7月11日她與男力在一家大飯店舉行婚禮並宴請賓客，在場有雙方父母及眾多親友見證兩造婚禮過程，男方還特地邀請曾擔任西德駐台經濟辦事處代表擔任婚禮證婚人，但婚宴後因故發生爭執未辦理登記，前年她要求男方與她辦結婚登記被拒。

已另有家庭的65歲的男方表示，當年他認為女方因禮宴的桌數多寡、計較宴客費用之攤付比例而斤斤計較，宴客結束後之當晚彼此發生爭執，於宴席隔天後，雙方就此分道揚鑣，彼此間迄今再無任何聯絡與見面之行為，期間已長達20多年，但女方卻2019年才要求結婚登記，是權利濫用。

台北地院認為，2007年5月4日修正之民法規定，結婚應有公開之儀式及2人以上之證人，但不一定要到戶政事務所登記，男方與女方在1998年有公開的結婚儀式，判決婚姻關係存在。可上訴。