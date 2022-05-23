侯友宜揭蔡英文防疫2年「只來過一通電話」 釣出趙少康回45字

昨（22日）為民進黨全國黨員代表與地方黨部主委選舉，總統蔡英文到永和區卻未視察新北疫情惹議，總統府發言人張惇涵稱，總統周四已致電新北市醫師公會盼協助，並曾致電新北市長侯友宜關心疫情。對此，侯友宜在臉書貼文表示，「我想，總統可能太忙了，疫情兩年多了，只來過唯一一通電話」。資深媒體人趙少康也現身留言表示，「蔡英文從來不是全民總統，關愛的目光永遠只有民進黨執政縣市，永遠只對反罷免、反公投等政治議題有興趣。」意外引發網友熱烈迴響。

侯友宜臉書貼文談到，總統只來過唯一一通電話，雖然是在去年六月Alpha疫情已經下降時打來的，至少是去年曾經的問候。今年的Omicron疫情都已經持續快兩個月了，總統到了這個星期四才打了電話給新北市基層醫師，我想總統可能忙到不知道，您還沒致電羅醫師的快一個月前，新北市早在4/28已經邀請了新北市620家的基層診所，共同啟動居家照護第三階段計畫 ，投入居家照護以及遠距醫療 ，到現在基層診所派案每天達到六千人 ，已經達到居家照護數的35%，從這些地方，就可以知道新北基層診所的醫護和市府團隊並肩作戰，熱血投入，守護著新北市 ，也讓我們得以保留醫療量能 ，守住中重症病患。

趙少康昨晚則留言寫下，「蔡英文從來不是全民總統，關愛的目光永遠只有民進黨執政縣市，永遠只對反罷免、反公投等政治議題有興趣。守護新北市全體市民的健康，市長的超前部署與真知灼見，大家看在眼裡，辛苦了，請繼續加油，也要保重。」其留言更是引發網友熱烈迴響。

有網友就留言表示，「言之有理，完全針對事實予以評論，台灣人的悲哀」、「人在做天在看」、「人民不能坐以待斃」。