1997年是Google註冊的一年，同時也是由Y世代進入到Z世代的一年，依照美國心理學會的年齡定義，「Z世代(Generation Z)」泛指1997年至2010年出生的年輕人(現年約12~25歲)，這群人多半於全球經濟與產業發展不穩定下成長；和上一個世代不同的是，他們一出生便享有科技帶來的數位環境，因此也被稱為數位原生世代(Digital Natives)，數位化造就便利性和資訊的流通性，讓Z世代更快的與世界接軌，這批人的成長環境與網路文化密不可分，消費和工作習慣都擁有與其他世代天壤之別的思維。

美國銀行(Bank of America)統計，Z世代人口現已占全球人口的三分之一，超越Y世代(1980~1997年出生者，Generation Y)的24%，成為人口數量最多的一代，並已在2020年開始躍升為全球最大的消費群體，這些Z世代族群現已擁有近440億美元(約合台幣1.32兆)的購買力，占全球消費力的40%，而到2030年全球Z世代的直接購買力將達到33兆美元，佔全球購買力四分之一以上。

根據我國內政部統計，臺灣Z世代人口約400萬人，佔全國人口的16%，在外媒的報導中，更有82%的父母表示，他們的消費習慣正在被Z世代族群影響中，而這些誕生在網路時代裡的Z世代關心什麼？支持什麼？都將直接影響消費習慣，進而改變商業模式，因此瞭解Z世代的想法，才能知道什麼樣的行銷方式能成功切入Z世代的心。

首先，由於Z世代從小就開始接觸網路、社交軟體，在這種時空背景與環境中，造就了一些Z世代專屬的特性：

1、購物前習慣透過手機進行搜索調查。根據外媒資料，有47%的美國Z世代消費族群在「實體店」購物時，會先用手機上網搜尋資料，目的是更全面的查清楚該店還有什麼商品，並上網比價、找優惠券或折扣碼，如果該品牌有完整順暢的網頁資訊將會刺激Z世代更多的購買動機。

2、對服務的要求更具即時性。對於前幾代人來說，客服可能還停留在「打電話」的層面，但Z世代基本上已經習慣「免費」，透過社群媒體來問問題(例：[email protected])並取得「即時」回應。

3、「圖像/影像」傳播已成為主流(避免文字落落長)，過往花大錢「買廣告」的模式已經行不通了，單向輸出的「廣告促銷」也絕非最佳選項，Z世代更傾向有「故事」的廣編或是達人推薦，強調「個性化」及「企業價值觀」的品牌。

4、「注意力經濟」。據Google調查顯示，Z世代對每一個廣告的平均注意力僅有短短的「8秒鐘」，品牌並沒有太多時間「說服」他們停留在網頁上，「唯快不破」必須成為品牌的心法，這也造就了短影音為何在近幾年內迅速走紅的原因。

(註：短影音8秒吸晴，15秒太長，其傳播力是圖文宣傳的12倍)

5、每一個消費選擇都是對「理念的支持」，產品的「升級改造」與「更新能力」不可或缺，相較於毫無環保概念或新材料科技創新的品牌來說，Z世代寧可多花錢追求可永續利用的商品，舉例：iphone 13就是蘋果第一支用100%再生金屬和電池元件焊料使用100%回收錫；特斯拉將汽車「軟體化」，一次性購買，可讓消費者持續擁有最新功能且更新永不中斷的服務，獲得大多數Z世代的首選。

註：永續、環保、舊材科再生新科技，已是Z世代的核心消費價值觀。

資策會（MIC）針對110年臺灣消費者的電商消費行為情報指出：有超過9成（92％）的消費者，常在「綜合型電商平台」網購，已超越「實體零售通路」的35％與「第三方外送平台」的28％，若以年齡層區分，18歲～25歲族群高達八成，26～55歲也有近七成的比例，未來企業銷售勝出關鍵需緊抓以下六點原則：

1、回歸基本面，包含品牌、品項獨家性。

2、良好逛店體驗，如介面設計與關鍵字精準搜尋度。

3、便利快速的結帳流程，綁定除了信用卡以外的任何有效可支付方式。

4、物流配送穩定度，消除客戶的等候焦慮。

5、庫存保持一定的充足度，並保證爆款商品「進銷存」隨時掌握。

6、有感的促銷手法等，完成最後一哩的服務，讓客戶記住你。

出生於千禧年前後的這一批人，現已逐漸成為最新一批的社會新鮮人，未來可見的20年內，全球嬰兒潮世代將有超過8000萬人逐漸退休(泛指1945年至1964年出生者)，相當於每天有1萬人退休，而即將遞補上來的勞動人口就是Z世代，而這一群把生活、興趣與工作整合在一起，並將自我價值融入職業期待中，對於副業、斜槓、零工經濟都有高度參與度的世代，也意味著未來的企業經營模式也會跟著有所變動，無論企業認不認同Z世代的價值觀，Z世代都終將成為勞動力市場的最大群體已無庸置疑。

(註：Z世代終將成為勞動力市場的最大群體已無庸置疑)