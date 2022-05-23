現金回饋網ShopBack自2016年進軍台灣以來，台灣會員突破350萬，台灣今年第一季營收創下年增65％的佳績，公司看好今年成長強勁，全年力拚業績翻倍，同時，今日也宣布邀請吳慷仁擔任ShopBack首位代言人，讓金鐘影帝吳慷仁在廣告片中以呆萌造型搭配魔性舞，配上不停重複的「現金回饋」洗腦歌詞，就是要讓用戶一看難忘。

來自新加坡、成立於2014年的ShopBack現在已經是亞太區現金回饋的領導品牌，服務市場已涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、越南、澳洲、韓國等地。2014年在台灣成立，只要透過ShopBack前往電商平台消費，就可以賺取能從銀行帳戶提領出來的「現金回饋」，經過6年ShopBack台灣從最初的10名成員到在台成立研發中心，現在已經有超過150位員工，台灣會員也已經突破350萬。台灣今年第一季營收創下年增65％的佳績，下半年還將推出新服務，滿足消費者生活所需。同時也擴大召募，預計釋出上百名職缺，包括商務開發經理及工程師等。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，目前ShopBack台灣已與全球超過700家電商合作，從台灣用戶耳熟能詳的PChome24h購物、蝦皮超市、生活市集、家樂福線上購物、誠品線上；到旅遊體驗的Booking.com、Agoda、KKday、Klook；美食外送的foodpanda、Uber Eats等，甚至因為無法出國採購，海外電商包括：Lookfantastic、Selfrigdes&Co等通通都有。對消費者來說，只要透過ShopBack前往電商的每一筆消費，除了能有電商折扣、疊加信用卡、點數優惠外，還能累積無上限、可提領出來的現金回饋。

除了網路購物成長強勁，疫情也迫使消費者行為轉變，也讓購物模式趨向混合行為，線上線下並行的購物行為將會是消費者的常態，看好O2O趨勢，ShopBack除了網路購物有回饋外，也推出「發票回饋」，讓用戶實體商店消費指定商品，只要掃發票也能有回饋，讓用戶「購物用ShopBack，通通有回饋」。