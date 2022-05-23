新任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日在宣誓就職後舉行首場記者會。

新任澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（23）日在啟程前往日本參與四方安全對話（Quad）前表示，與中國大陸的關係仍相當「困難」，同時也指出與美國的關係最重要。

綜合路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、澳大利亞聯合新聞社（Australian Associated Press）報導，澳洲勞工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）今日宣誓就職澳洲第31位總理，他在啟程前往日本參與美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）與會的四方安全對話前表示，澳洲與中國大陸的關係仍維持「困難」。

他在宣誓就職後的首場記者會上被問到是否會藉機讓與大陸的緊張關係降溫，他回應：「是中國改變了，不是澳洲，澳洲應該始終捍衛我們的價值。」

中國大陸是澳洲的最大貿易夥伴國，不過兩國在貿易、新冠病毒起源等一系列議題上發生衝突後，關係陷入谷底。

中國大陸在印太地區的角色預計將成為四方安全對話峰會的議題之一。

艾班尼斯也提到拜登周日與他通過電話，他形容兩人的對話有豐富的成果、很有成效，他更指與華府的關係最重要，「與美國的關係是我們最重要的，以及我們在這個地區的關係、及多邊承諾。」

他強調即將登場的四方安全對話會議非常重要，他將向全世界傳遞澳洲有了新政府，澳洲政府的作法將會改變，不過與國際社會的關係仍會維持穩定。