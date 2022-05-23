2022年將要過去一大半，不少人在上半年的生活中大放異彩，過得非常充實且身心愉快，然而有3個星座的朋友們，在上半年或許遭遇了情場失意、職場挫折，不過千萬不要因此灰心，因為2022的下半年即將到來，這也表示此3星座的強運也將回歸到他們身上，面對不如意他們終於能苦盡甘來，並且也能發揮他們真正的實力。

★雙子座

雙子座在職場上有一番作為。(圖/翻攝自觸mii)

雙子座的大家在下半年能找到自己在工作中的定位，過往累積的才華與實力在此時也終於有機會能展現，而由於雙子座們的能力出眾，他們在職場上會被賦予較重的責任，而他們在努力的過程中也替自己的未來鋪路，在此段艱辛職場之旅的最後，雙子座將會有滿滿且豐厚的收穫，迎來光彩的下半年。

★處女座

處女座成愛情、友情人氣王。(圖/翻攝自觸mii)

處女座在2022下半年的人際關係上，有著超強的運勢及良緣，處女座的大家能透過交朋友來獲得好運，不管是工作或是生活中認識的朋友，都能為處女座們帶來正面的影響，而在感情部分，單身者能透過好友的介紹認識好對象，對有另一半的大家來說，戀人很有可能就是你的貴人，能替你帶來許多好運。

★雙魚座

雙魚座在生活及職場上克服重重困難。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座的大家在下半年有吉星相助，運勢的翻轉是此3星座中最厲害的，雙魚座的大家不僅在職場中有所增益，能夠被大家看到，且也能接下不錯的職位，在生活中他們更是能克服過往無法解決的難題，面對困難一一過關斬將，這也使他們終於能在2022下半年迎接好運，獲得美好生活。

2022不知不覺中即將過完上半年，相信大家在上半年的時光中，多少有些滿意和不滿的地方，若是大家的生活過得相當不錯，那麼恭喜各位，不過若是生活不如自己想像的如意，也千萬別氣餒，透過上、下半年的轉換給自己一個改變的機會，相信大家都能越來越好。