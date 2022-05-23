看好疫後旅遊市場，台灣虎航宣布將於本周三(25日)上午10：00開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的優惠價；同時，推出限量日韓套票，讓飛行常客能省去每次出國花費的搶票時間，只要航班尚有空位，即可動動手指輕鬆訂票。

本次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10：00至2022年5月26日上午09：59止，全航線單程未稅NT$798起，需同時購買去回程機票，優惠機票數量有限，欲購從速。

台灣虎航表示，本次推出單程未稅NT$798的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本週三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅NT$798的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待，能儘速回到想飛就飛的日子。

另外，台灣虎航為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，特別推出日韓A、B、C三種限量套票，包括：

● A套票：日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52888，限量50套。

● B套票：日韓不限航點來回機票20組，每套售價NT$108888，限量10套。

● C套票：日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208888，限量5套。

台灣虎航表示，購買套票不僅可免去擔心疫後的票價波動，省去每次的搶票時間，還能視個人需求選擇不同點進出，彈性規劃旅遊行程；尤其C套票更是強力推薦給日本旅遊重度成癮者，只要套票在手，全年不限次數，想出發就出發，日本任意玩透透。