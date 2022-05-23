國內疫情大爆炸，許多縣市中小學本周均採居家線上教學，教育部今天請各縣市盤點縣市及學校軟硬體資源，並將善用行政院核定「推動中小學數位學習精進方案」採購之學習載具，以備能即時提供家中缺乏學習設備學生借用(學習載具、4G SIM卡及網卡)，教育部將全力協助各縣市調度支援。

因應中小學疫情下的教學狀況，教育部5月13日訂頒「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引第3次修訂版」，供師生參考實施線上教學或混合教學。

教育部表示，教育雲教學便利包提供公私協力資源服務，包含線上教學和混合教學相關操作影片，此外每位師生均可以使用單一簽入教育雲端帳號服務，於40多個公私線上免費學習資源網站暢通無阻，例如教育部因材網、影音媒體、教育大市集、教育百科、教師e學院、Cool English、均一教育平台、學習吧、PaGamO、翰林出版社、南一(OneClass)及康軒雲等，可供各級學校實施線上教學使用。

教育部因材網中小學數位教材專區已將教育部因材網、教科書業者及其它平台之免登入教學資源連結，全國師生可依照課綱或課程編排進度選用，家長也可透過家長功能登入因材網數位學習平台，了解學生使用情形，並協助學生安排學習進度。

另外，台南市政府針對資訊設備使用不熟悉的國小1-4年級學生，提供公版直播教學課程，若符合各縣市國小任教該年段老師課程進度，歡迎安排學生準時觀看，適度減輕老師負擔，直播教學後錄下的youtube影片會留在台南市政府教育局線上自主學習網提供學生複習。