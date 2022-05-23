台股加權指數23日開高在16,193.92點，權王台積電（2330）開在533元，上漲3元，電子股領漲，矽智財IP股創意（3443）早盤股價創高後拉回，但力旺（3259）、世芯-KY（3661）接棒向上，汽車零組件股亦在上海復工消息帶動下，股價相對強勁，台股指數早盤漲幅擴大，站上16,200點關卡。

特斯拉下挫、拖累高成長科技股走跌，標準普爾500指數20日開高走低，盤中一度落入熊市領域，但午盤過後跌幅收斂，四大指數終場漲跌互見。

道瓊工業平均指數5月20日終場上漲0.03％（8.77點）、收31,261.90點；周K線下跌2.9％，已連續第8周走低。

那斯達克指數下跌0.3％（33.88點）、收11,354.62點；周K線下跌3.82％，已連續第7周走低。費城半導體指數下跌0.27％（7.68點）、收2,882.65點；周K線下跌2.95％。

元富投顧指出，台股16288點月線關卡，成短線多空重要關卡，目前跌破中，原則上可擇強布局，少量操作為原則。現階段選股，優先選擇第一季財報佳或進入旺季產業股，操作「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括嘉澤、創意、元太、新唐和AES-KY最具指標。

另外，非電子部分，車用股和財報股可觀察，包括耿鼎、新盛力和東哥遊艇是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。比特幣出現拉回，3萬美元附近震盪，美元指數102位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，OTC跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資仍未同調，未來台股狹幅整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電月線530元成短線多空，指數屬於跌深反彈，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,500億元以上，反彈才能持久。