對於衛福部與金管會對於理賠判斷爭議，金管會主委黃天牧今日表示，早上與衛福部溝通，並且強調金管會並未拍板「用藥才是醫療行為」。

金管會今日到財政委員會針對「防疫保單相關爭議處理情形」進行專案報告，而根據的衛福部報告，金管會拍板輕症居家照護，保險公司可不給付住院理賠，衛福部有不同的看法，並且認為金管會應該與衛福部事先溝通。

衛福部指出，按《醫師法》所稱「醫療業務」行為，是指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果以治療為目的，所為處方、用藥、施術或處置等行為全部或一部的總稱。輕症居家照護期間，保戶是否有接受醫療行為，應依上述原則認定。

黃天牧早上接受媒體採訪時澄清，居家照顧契約上原本不賠，但是4月8日後政策轉變確診者為可居家照護，就可能造成保戶堅持住院來申請理賠，有違政府降低醫療量能負擔的用意，所以金管會才決定居家照護有醫療行為，可以獲得保險理賠，但是什麼樣算是醫療行為由公會決定，公會討論過程中有討論到用藥上的討論，但是金管會僅了解相關情況，但並未拍板「用藥才是醫療行為」。