總統太忙了 侯友宜：人民已經痛苦一個多月

新北市長侯友宜昨在臉書貼文表示，疫情兩年多了，只在去年6月接到總統一通電話，侯友宜今日受訪再重申，總統實在是太忙了，新北大小事自己拚比較實在，他強調，他在第一線看見問題，更能感受人民痛苦、無助與不安，光系統講了一個多月才要改善，「人民已經痛苦一個多月」，傷害了很久，總算有聽到，有聽到就好，那就趕快做。

侯友宜說，他經常跟CDC直接反映問題，就是很多問題沒有解決，所以他看見問題，提出解決問題方式，給中央溝通， 防疫上，他理解第一線同仁辛苦，都希望解決問題。

侯友宜說，希望中央能聽進第一線所有作戰指揮官以及所有夥伴 心聲，了解實際狀況，快速解決問題才是對的。

北市府說總統找綠營首長去官邸獨漏雙北，侯友宜說，總統想找誰去開會是總統權力，他都尊重，最重要他自己是新北市長，新北的事情侯友宜一定勇於承擔、全力以赴，守住新北市民健康是他不變責任，會認真打拚把市民顧更好。

被問到會不會覺得總統把疫情資訊蓋牌不讓新北知道，侯友宜說，裡面實際開會情形他不知道，也沒找我們去，他不了解，他都尊重。