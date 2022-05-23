英超本季22日進入最後一輪，熱刺以5比0痛宰墊底的諾里奇保住前4。確定降級的諾里奇難以抵擋熱刺的強大攻勢，熱刺前鋒孫興慜奮勇獨進兩球，本季總計23球與利物浦「埃及梅西」薩拉（Mohamad Salah）並列進球王。

依照英超的規則，進球數量相同時將由選手共享金靴獎，不會依照其他數據來細分，現年29歲的孫興慜成為英超史上首位（也是歐洲五大聯賽首位）奪下進球王的亞洲球員！

諾里奇門將克魯爾（Tim Krul）擋下了幾次孫興慜的進攻，孫興慜一直到下半場才破門，第一顆出現在全場第70分鐘，這是他本季第22球，此時已追平薩拉。5分鐘之後孫興慜再度破門，被隊友簇擁開心慶祝。這時薩拉還是22球，孫興慜獨居聯賽進球王，薩拉稍後才在比賽踢進第23球。相較於進球的難度，薩拉總計5球來自12碼罰球，沒有任何罰球得分的孫興慜顯然更厲害一些。

對於熱刺來說更重要的是他們守住英超第4，與前3名曼城、利物浦、切爾西共同取得歐冠聯賽的席位。4隊在最後一輪全數獲勝，曼城取得聯賽冠軍，利物浦以1分之差飲恨（曼城積分93，利物浦92），兵工廠最終排名第5未能打下熱刺。曼城踢得相當驚險，面對阿斯頓維拉的頑強抵抗，曼城一度以0比2落後，在全場第76分鐘開始的5分鐘之內連進3球，上演驚人的大逆轉。