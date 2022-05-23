女星白百何2017年被拍與小鮮肉親密同遊泰國，正當外界以為歌手丈夫陳羽凡被戴綠帽，兩人才公開早在2015年已離婚，儘管白百何因「出軌門」重傷形象，不過她仍積極重整演藝事業，而白百何近日則為電視劇《歡迎光臨》宣傳，就有網友則稱白百何休息有點久了，還釣出白百何回應：「怎麼會，看新聞剛給安排了三胎！」這也是白百何首度開腔並否認第3胎傳聞。

白百何（本名白雪）以電影《失戀33天》、《分手合約》和《被偷走的那五年》打開知名度，她的感情生活也備受矚目，白百何和歌手陳羽凡2006年結婚，育有14歲兒子，不過白百何2017年被拍到和小鮮肉約會，白百何、陳羽凡才吐實，早已在2015年離婚，而恢復單身的白百何，還在去年被直擊抱著年約2、3歲的小孩逛街，疑似生下第二胎。

不過，白百何上個月又被拍到挺大肚，雖然她四肢纖細，但小腹仍明顯隆起，白百何還因此掀起懷第三胎疑雲，對此，白百何沒有正面回應，不過她仍不時曬出纖瘦自拍、運動照，似乎想澄清懷孕一事。

近日忙著宣傳新戲《歡迎光臨》的白百何，看到網友稱她休息有點久，甚至調侃白百何「半年沒瓜吃了」（看八卦），還釣出白百何回應：「怎麼會，看新聞剛給安排了三胎！」這也是白百何首度開腔闢謠，並否認懷第3胎傳聞。