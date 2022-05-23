新北市動保處今年4月底接獲三芝橫山國小老師張海樺通報，在三芝區北18線道路3.5公里路旁發現有1隻成年約10斤重穿山甲活動力遲緩，疑似身體受傷或生病，駐區獸醫謝弘斌仔細健康檢查，穿山甲僅有脫水，全身無明顯外傷，經過投予水份充份休息後，已在深山處野放，讓穿山甲重回大自然懷抱。

張海樺表示，學校位置屬於淺山區，附近有廣闊的雜木林，生態資源豐富，此處也是穿山甲重要的棲息地，早上在校門口接送孩童上學時，意外發現穿山甲受傷，牠正在路旁但是活動力很差，懷疑是否遭車輛撞傷或生病所致。因為正值上學時間，孩童們都好奇的靠近來觀看穿山甲，對這種長相特別又可愛的野生動物嘖嘖稱奇。她也利用機會教導孩童穿山甲遇到危險會將身體自然捲曲來保護自已，藉以教育愛護動物。

動保處獸醫謝弘斌表示，橫山國小通報救援穿山甲，牠的體重大約10斤重，已經成年，動保處接獲通知後立刻派出動保員前往救援，到場後向孩童們說明，穿山甲是公告保育類動物，我們必須一起保護牠；動保員李國良抱起穿山甲將牠小心翼翼安置入紙箱內載回。經檢查穿山甲的生理健康狀況都正常，評估在給予安靜休息等待牠恢復體力後，就可以直接在深山處野放，讓穿山甲重回大自然的懷抱。

三芝區圓山里長葉泓志表示，近年來政府努力執行野生動物保育工作，在田間農路經常發現穿山甲蹤跡，民眾也會主動通報協助救援受傷穿山甲，由動保處派員協助救援。穿山甲長相特殊，全身都是鱗甲還會吃螞蟻，有幸見到穿山甲的大人小孩都會好奇圍觀，多年下來，自然保育觀念已經在社區紮根，在地居民都會共同維持良好自然環境，讓野生動物自然棲息，居民作息與大自然和平共存，讓野生動物可以生生不息繁衍下去。