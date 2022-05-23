美國總統拜登(Joe Biden)正進行上任以來首次的亞洲行程，即將宣布啟動「印太經濟架構」(IPEF)，然而台灣並未納入IPEF名單。綠委表示，美國未將台灣納入其實是在製造模糊空間保護台灣，台灣一定要堅定不移的相信美國。

民進黨立委蔡易餘今早於立法院接受媒體聯訪表示，美國對台灣的支持是無庸置疑的，因為中國大陸會找各樣的藉口侵略台灣，美國在印太戰略佈局會考慮到台灣的處境，沒邀請台灣加入其實是在製造模糊空間避免爭端，這也是保護台灣的動作。

蔡易餘說，中國大陸近期大批採購俄羅斯能源，明顯是採相同的擴張主義，整個印太戰略的佈局就是要防堵擴張主義，台灣是印太戰略最重要的一環，美國一定會把台灣列為印太戰略最優先的考量，台灣一定要堅定不移的相信美國和其他民主盟友。

國民黨立委賴士葆表示，美國沒讓台灣加入IPEF，某種程度是在取代CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)或RCEP(區域全面經濟夥伴協定)，結果我們外交部還在唾面自乾說將繼續爭取，台美關係不是堅若磐石嗎？

賴士葆說，IPEF是美國所主導，要讓誰加入就加入，但IPEF是講空汙、減碳、數位交換等，但沒有大家最關心的關稅，有些國家選擇不加入是覺得IPEF有如反中聯盟，所以此刻不願選邊站。