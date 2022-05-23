看來《TNT》球評巴克利已經決定加入力挺太陽後衛保羅行列了！巴特勒最近談到本季聯盟龍頭太陽提前淘汰的關鍵因素，他除了強調要不是保羅全力護航，太陽恐怕連季後賽次輪都打不進去，太陽提前淘汰的主因還是戴文布克、艾頓兩大年輕主力無法接管比賽。

「我想要批評的是戴文布克與艾頓，這兩個傢伙是時候挺身而出接管球賽，且成為球隊真正最佳球員了，」巴克利說，「你不能老是要求一名38歲的球員接管比賽，保羅幾乎是靠一己之力贏下首輪，他可能光在首輪就已經耗光他油箱的油。」

「來到季後賽次輪，東契奇把保羅打得很慘，你不可能要求一個38歲的老將，來到生涯這個階段還要接管球賽，」巴克利說，「當年魔術強生從賈霸手上接過大旗，帕克從鄧肯手上接過，然後又交給里歐納德，要求保羅還是10年前的他，這太不公平。」

事實上從保羅今天季後賽數據來看，完全驗證了巴克利的說法，保羅在首輪太陽贏球4場比賽，場均28.3分、10.8助攻，來到次輪前兩戰，保羅場均23.5分、5.5助攻，到了後面5戰，卻變場均9.4分、5.8助攻，充分顯示出保羅確實累了！