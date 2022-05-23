伊朗是全球第三大天然氣生產國，如今卻面臨俄羅斯的削價競爭，日媒披露，伊朗的部分客戶恐怕已經被俄羅斯搶走，此事將讓雙邊關係更為複雜，同盟交情傳出雜音。

日經亞洲評論報導，伊朗因核問題受到許多國家制裁，因此天然氣的出口是該國重要的收入，包括阿富汗、巴基斯坦、土耳其及伊拉克等都是伊朗天然氣的主要買家。

然而隨著俄烏戰爭爆發，俄羅斯為了解決滯銷的天然氣以低價搶市，對伊朗的市場產生嚴重衝擊，伊朗石油工會主席Seyed Hamid Hoseini坦言，過去我們的天然氣以每公噸600至700美元的價格賣給阿富汗及巴基斯坦，但最近阿富汗只願意用每公噸450美元價格買天然氣。

伊朗國家天然氣公司負責人Majid Chegeni被問及伊朗的客戶是否因俄羅斯的競爭而流失時，並沒有否認這種說法，僅強調，「每個國家都可以自由選擇他們想要從哪裡進口能源，可以選擇更高效或更實惠的地方。」

報導指出，伊朗與伊拉克、土耳其、阿富汗和巴基斯坦簽訂天然氣合約，甚至與亞塞拜然擁有天然氣互換合約，但有分析人士認為，從長遠來看，只有伊拉克會願意維持關係。

此外，伊朗記者Seyed Sadegh Hoseini援引一位業內人士的消息表示，俄羅斯在未來三年內租用土耳其的天然氣儲存槽，準備向安卡拉供應天然氣，這些舉動將蠶食伊朗的天然氣生意。