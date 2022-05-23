台灣每20分鐘有1人死於二手煙害！翔愛公益慈善協會執行長王璟琦長期關注二手煙害，今天再度向總統蔡英文和立法院呼籲，如果立法院本會期無法通過《菸害防制法》修正案，這樣的修法不僅是延宕，甚至是後退，國人健康不應該被利益團體和黨派政治犧牲。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍也向立委喊話，紙菸是危害青少年健康的殺手！孩子的健康不能等，我們不能把這一代的包袱留給下一代，更沒有理由再拖幾十年才來解決紙菸的危害，她再次呼籲立委不要再用任何藉口拖延立法時程，斷送孩子和家人的健康。

衛福部於《菸害防制法》修正案總說明中開宗明義指出，台灣每年約有2萬7000人死於菸害，也就是說，每20分鐘就有1人死於菸害。王璟琦說，降低二手煙害是所有立委和政府的責任，反菸團體及各黨派立委應該正視二手煙及燃燒紙菸對孩子的危害。

本月4日，百名網友在立法院前拉起「納管加熱菸是依法行政」的陳情布條，簽名支持依法納管加熱菸，再將布條送交主張「禁」加熱菸的國民黨團總召曾銘宗。法界人士也質疑，「禁加熱菸」主張和現行《菸酒管理法》對「菸品」定義有所牴觸，法令規定不一致。

王璟琦認為，立委應該傾聽民意，這次菸防法修正，紙菸產生的二手煙害是許多家長關注的議題；但是在修法歷程，他看到法案一直拖被擱在一旁，被利益團體和黨派立場犧牲，他不僅遺憾，更感到痛心。他覺得藍綠兩黨應儘速通過菸防法，保護青少年年和大眾遠離二手煙害。

王璟琦說，菸防法這部法案必須超乎黨派政治、遠離利益團體，國人的健康不應該分藍綠，他懇求蔡總統關注這部攸關國人健康的民生法案，各黨派的立委也不要有任何藉口，讓立法院在本會期儘速通過菸防法修正案。