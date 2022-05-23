邑昇(5291)前4月合併營收為5.38億元，年增17.42%。邑昇布局e-bike電動輔助自行車有成，多款年度新車於今年第2季開始放量交貨，公司也結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，董事長簡榮坤表示，2022年銷售目標為全台e-bike銷量2倍，成為支撐營運的第3隻腳，今天盤中股價觸及漲停，為2021年8月12日以來新高，目前漲幅仍有8%以上。

看好e-bike前景，邑昇以自身擁有傳統車廠少見的馬達、電池、儀表板三電系統整合優勢，於2020年下半年從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，打造電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，之後陸續推出e-bike電動輔助自行車年度新款，包括貨車型e-cargo CG135、折疊型CFSO、公路車型RX100，並升級改良基本款CT150，最新批次已進入量產作業，預計在今年第2季即可放量交貨，公司也將結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，公司亦預計參加7月德國歐洲EuroBike自行車展，首次推出自行研發設計組裝之e-bike系列產品，正式搶佔歐洲龐大電動自行車商機。

邑昇表示，公司針對高利基型需求，打造邑昇在業界的獨特性，並以2022年全台e-bike銷量2倍為銷售目標。

受惠於PCB及LED自行車燈訂單與生產出貨穩定挹注，e-bike電動輔助自行車最新批次亦陸續交車，邑昇2022年第1季合併毛利率為23.53%，稅後盈餘0.45億元，年增47.89%，每股盈餘為1.15元；累計前4月合併營收為5.38億元，年增17.42%。