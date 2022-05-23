國際透明組織今年公布「2021年全球清廉印象指數」，台灣排名第25名，創下史上最佳成績，依據法務部廉政署資料，廉政署近5年已將2711位公務員依貪瀆罪送辦，其中包括63位簡任10職等以上的高官，至於陽光法案方面，公務員財產申報、利益衝突案件，分別總計裁罰1億多元、2.4億多元。

廉政署日前彙整2017年至2021年間，近5年廉政工作成果，共受理貪瀆及相關犯罪情資4603 件，情資來源主要是各級政府單位的政風機構 提供2992件最多。

廉政署將4603件情資，簽分「廉立案」4379案，其中貪瀆情資較明確改分「廉查案」1759案，有588案依貪瀆罪移送地檢署偵辦。588案中以行政事務類78案、營建類78案、民政戶役地政類75案，高居前3位。另警政、國營事業分別有27案、18案。

至於近5年移送地檢署共1793人，其中公務員2711人，包括63位簡任高官、民意代表則有30人。

另各級政風機構辦理防貪預警工作中，近5年採取預警作為1526件，辦理專案稽核503件；再防貪工作中，研編檢討專報411件，研提興革建議2015項。

此外在陽光法案部分，近5年公務員財產申報案裁罰566件，裁罰總金額為幣1億271萬元，以故意申報不實534件最多，共裁罰8288萬元；公員利益衝突案件裁罰36件，裁罰金額總計2億4218萬元。