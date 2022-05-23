民進黨地方黨部主委選舉結果出爐，台北、基隆、宜蘭、彰化縣及嘉義市各派系戰況激烈，英系拓展版圖搶下7席，上次選舉最大贏家的正國會僅剩下5席，各派系各有斬獲。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬今（23日）表示，「黨職沒有競爭才奇怪！」黨職選舉因為疫情已經平和很多，主委當選後要維持中立反而不能參加派系運作，有好有壞。

鄭運鵬表示，無論是縣市議員提名或黨職改選，整體而言比前幾年平和不少，黨部主委選舉中可能會去分派系，但如今派系生態和以前不太一樣，民進黨30幾年來黨內規章制度算完整，包含初選制度、黨職選舉制度，其他政黨也都在向民進黨學習。

鄭運鵬表示，即使是不同系統推出來的主委，黨部主委可以處理的範圍還是要依據黨章，不認為派系或是黨部主委競爭會對民進黨的架構或生態造成改變。外界可能會認為直轄市的主委權利很大，這是錯的，直轄市提名議員、立委全部都是中央黨部的權責，黨職選舉會對未來中常委有影響，不太影響到民進黨未來公職的生態。

鄭運鵬表示，外行人來看好像某些縣市競爭很激烈，其實當選後對於黨職的正常運作及中立原則都不太會有影響，分析派系系統，有些議員已經不連任主委，在黨職上繼續服務，有些面臨競爭這很正常，「黨職沒有競爭才奇怪！」黨職選舉因為疫情的關係已經平和很多。

鄭運鵬表示，不認為外界說的派系符合實情或是派系當選人會影響黨內運作，民進黨30年來的演變、文化差別不大，這些主委當選後反而不能參加派系運作、反而要維持中立，對於他們本身的團體反而負擔更大，有好有壞。