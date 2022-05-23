隨著高通膨持續往終端傳導，美國高階服飾消費動能開始出現放緩的初步跡象，美國零售銷售陷入衰退的風險增加，法人調降Nike、Lululemon評等，並下修目標價。受到市場上瀰漫著下半年消費景氣將轉弱的氛圍，製鞋族群人氣低迷，僅鈺齊-KY(8902)勉強維持小漲，豐泰(9910)、寶成(9904)、百和(9938)等全數壓低整理。

依2000~01年和2008~09年美國通膨經驗來看，美國下游營運在通膨觸頂後共耗時約1~2年才重新步入上升軌道。2022年美國通膨可能已在3月觸頂，法人預期，美國零售銷售成長轉負在即，但是產業庫存尚未進入去化階段將會加重產業下降週期時間拉長的風險。

由於美國高階產品銷售動能在中低階產品轉弱後也將所趨緩，美國零售銷售陷入衰退的風險增加，法人保守看待品牌商及零售商未來1年營運展望。國內法人調降Nike、Lululemon至「持有」評等，目標價分別自下修至106、271美元。

豐泰(9910)Q1本業獲利、稅後淨利、EPS全數創歷史單季新高紀錄，雖然市場對下半年抱有景氣即將轉弱的疑慮，但是，隨著匯率相對有利及公司生產規模持續擴大，法人預期，豐泰今年營收可維持2~3成的高年增幅，毛利率也有機會增加至24~25%，全年獲利動能仍足。

寶成(9904)首季因通路受大陸疫情封控及南山人壽獲利衰退，稅後淨利年減26.1%。寶成說，全球鞋類需求保持穩健，將進一步擴大製造產能，目前訂單維持穩健，將以印尼為擴產核心，繼續提升其在東南亞的製造產能，靈活進行最適產能配置，聚焦於生產效率及獲利能力的持續提升。

鈺齊-KY(9802)4月淡季不淡，營收創同期新高，隨著逐漸進入秋冬鞋款的拉貨高峰，公司看好未來幾月的營收表現。鈺齊隨著營運規模持續提高，加上品牌客戶需求火熱，2022年秋冬季鞋款(出貨期間大約介於4~9月之間)的接單排產總量，優於歷年同期，表現也比2022年春夏季鞋款來的好。

志強-KY(6768)今年總出貨雙數可望較2019年高峰(約4000萬雙)再成長5%，今年將在柬埔寨的S3產續擴產能約2~300萬雙，擴產幅度約7~8%，2023年則有較積極的擴產計畫，目標瞄準印尼廠以及柬埔寨新的工廠。