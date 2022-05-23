演出《鬥魚》、《仙劍奇俠傳》等夯劇走紅的女星安以軒，2017年遇上對的人，與身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，4年多來夫妻感情始終恩愛，不料今年1月陳榮煉突捲入不法經營賭博及洗錢案，遭到澳門警方逮捕，如今4個月過去，獨自帶娃的安以軒近況曝光，被發現清空了社群上的夫妻放閃照，連520這個浪漫的日子，都沒照慣例放閃。

安以軒自2017年成為豪門人妻後，定居澳門並積極求子，之後陸續給老公陳榮煉生下兒子「66」及女兒「娃寶」，湊齊「好」字，婚後即淡出演藝圈的她，不時在社群分享家庭生活，除了曝光老公買巨鑽給孩子當生日禮物外，逢節日及生日，陳榮煉也總是貼心幫安以軒慶祝，夫妻生活儀式感滿滿，陳榮煉可說是愛孩子也超級寵妻。

安以軒微博僅顯示半年內的動態，最後一篇po文是今年1月，是孩子的影片。(翻攝自安以軒微博)

不料今年1月陳榮煉涉非法賭博、洗錢，被澳門警方逮捕至今，行蹤未明，而最近適逢情人放閃的520，安以軒不似過去在微博狂曬與老公的恩愛照，也沒有老公準備的豪奢禮物與派對，更值得關注的是，她還悄悄清除了過去跟老公恩愛甜蜜的照片與文章，僅保留了半年的微博動態，內容則都與子女有關。

事實上先前曾瘋傳安以軒為了救夫，意圖復出拍戲，但消息並未獲得證實，如今有知情人士透露，安以軒結婚生子後，就決定專心過富太太的生活，呈現半退休狀態，如今老公出事，也沒能動搖這個決定，「不排除直接引退的可能性，隱藏個人動態已能看出端倪」。