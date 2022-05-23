台北市長柯文哲昨確診，國民黨北市議員應曉薇今表示，疫情洪峰中，祝福柯文哲市長早日康復盡快帶領台北市民努力抗疫；台北市政府共計4865人確診，已接近市府員職總數3分之1，確診人數最多的前三大單位分別為環保局、台北市立聯合醫院、台北大眾捷運公司，都是站在第一線服務的同仁。

應曉薇公布最新資料，自今年4月1日至111年5月19日北市府31個所屬一級機關、12個區公所、所屬二級機關等，共計4865人確診（不含學校）。

應曉薇指出，北市府所屬同仁大約1萬4千人，依據人事處統計資料，此數字已接近市府員職總數3分之1，其中2590人尚在列管中，2275人已解除列管。

她說，確診人數最多的前三大單位分別為環保局643人、台北市立聯合醫院557人、大眾捷運公司469人。

應曉薇說，這些局處的職員都是站在第一線服務廣大市民的市府同仁，因此染疫的風險相對高，如環保局人員除了面對日常垃圾清運維持市容清潔外，亦須持續協助確診熱點環境清消及居家照護垃圾收運工作。

她表示，至於聯合醫院護理人員在承受極大壓力與工作負荷量下，站在抗疫的第一線，展現專業及無私奉獻精神；另外大眾捷運公司的確診數也令人驚訝，雖市民搭乘捷運人次已大幅減少，但捷運公司同仁身處染疫風險區域仍每日善盡職守。

應曉薇認為，市政府同仁確診會如實通報，因此數據清楚告訴大家新冠風暴早於一個半月前就預告可能一發不可收拾，遺憾中央完全沒提高警覺，面對北市府同仁染疫如此高之確診數陳時中部長做何感想？

應曉薇提到，目前台北市民除每天壟罩在可能確診的陰影下，若觀察週遭朋友、家人、同事的確診情況，也難怪市民對確診數產生懷疑。應曉薇說黎明前的黑暗最為艱辛，相信以台北市的市民素養定能共度難關，但政府對疫情要公開透明，地方政府、市民才能有正確的防疫準則。

應曉薇指出，市民現只能共體時艱，繼續減少搭乘大眾運輸系統，維持個人衛生好習慣，保持社交距離以降低感染風險，因應曉薇團隊每日至「和平專責醫院」協助餐飲補給，據了解院內醫護人員幾乎拼全力在守護確診市民，現在只要台北市民能繼續展現高素質，必能讓疫情早日遠離。