台灣大學實體畢業典禮，中斷一年後今年恢復舉行。台大教授葉丙成分享，代表電機系致詞的男同學一席「感謝父母沒有逼我們讀醫學系」，讓全場師生先愣了一下，然後笑出來。文章分享後，吸引1.3萬人朝聖。

葉丙成臉書分享，代表台大電機系的吳姓畢業生，在致詞快結束時突然提到，「今天我們能從電機系畢業，我們要感謝我們的父母，感謝他們當年沒有逼我們去讀醫學系」。這段話一講完，全場師生先愣了一下，發現吳同學在開玩笑，所有人都笑了。

葉丙成表示，吳同學的意思不是說醫學系不好，而是感謝父母給他選擇的自由，「台灣社會中，往往分數越高的學生，常因身邊人的壓力，導致選擇變得更少。事實上電機系也是有學生被家人要求唸電機的；他的意思是，爸媽當年尊重他們自己做決定的自由」。

許多網友分享自身經歷，「我也要感謝當年決定轉唸哲學的時候，爸媽只問了一句：你喜歡那個喔」、「叫我們唸醫的情何以堪，我們就是時代的眼淚」、「當年很多人逼我兒子填台大醫學系，結果他選台大數學」。