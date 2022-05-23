藝人林秀琴過去曾是大嫂團的其中一員，靠著亮麗外表與幽默的口才成為各大綜藝節目的固定來賓，但後來惹上欠債風波後，人氣便急轉直下，近日還傳出她82歲的老母親罹患阿茲海默症，而且病況相當嚴重，讓她相當憂心。

根據《鏡週刊》的報導，林秀琴的母親原本身體相當硬朗，個性也十分活潑，因此一直都獨居在花蓮老家，每天外出找朋友聊天。但兩年前的某一天外出時，竟不記得回家的路而被送進警局，家人到警局將媽媽帶回家，媽媽說頭痛想睡覺，醒來後就完全認不出人了，後來前往醫院檢查才發現媽媽罹患俗稱「失智症」的「阿茲海默症」，不僅會逐漸失去生活上的認知，記憶力也會快速衰退，就連國語也忘記，只會說阿美族母語。

林秀琴還透露，媽媽失智後家人有請外傭來照料，並由3兄妹負擔外傭的薪水，但媽媽的病況越來越嚴重，有時失控還會亂咬人跟打人，甚至還趁外傭熟睡時，半夜自己偷偷跑出去，最後被好心的路人發現她在騎樓亂翻垃圾桶找東西吃，才趕緊將她送到警局；還有一次媽媽趁外傭在外面曬衣服時，自己跑到廚房煮東西，差點釀成火災，他們只好在煮完飯或燒完開水後關掉瓦斯總開關，並固定讓媽媽回診檢查，調整藥量來控制病情。

而林秀琴過去雖曾是綜藝節目的固定來賓，通告、代言及商演量都不少，每個月曾有數十萬元的收入，但後來因欠債風波形象受損，加上疫情的影響，使她通告量銳減，她所經營的餐廳也因經營不善倒閉，兩夫妻甚至為了還債把房子賣了靠租屋而居，目前她只能去教會當志工，一個月賺1萬多來貼補媽媽的生活開銷，家裡主要收入則是靠老公在學校教棒球一個月5萬多的收入來支撐。不過，林秀琴表示，日子雖然過得辛苦，但還是想要努力照顧好媽媽，所以只要有空她就會回花蓮陪伴媽媽。