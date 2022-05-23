台灣首府大學片面宣布停辦，引發師生反彈，台首大校長張淑中23日發給全體學生一封信表示，未來台首大如果奉教育部核定停辦，學校會向教育部極力建議，讓同學們能在「原校上課、他校畢業」，希望同學們能體諒和支持。

張淑中表示，台首大許多同學組成自救會，預定24日上午10時舉行抗議集會，表達對學校擬向教育部申請「停辦」的不滿。她都看見了，也聽見了，雖然她上任只有3個多月，但仍會盡最大力量，幫助同學解決問題。此次自救會所提出來的主要訴求，是希望「原校畢業，不接受任何轉校」，她除會將各位同學的訴求轉達給董事會之外，未來也會轉達教育部。

張淑中說，另外她擬提出一個解決方案，供大家思考，這個方案，簡單一句話來說，就是「原校上課、他校畢業」，未來台首大如果奉教育部核定停辦，校長希望能幫助現有的811位同學，不論是本國生、外籍生、研究生，日間部或進修部，盡量能夠「在原校上課，但拿的是鄰近私立大學的畢業證書」。

她說，一所私立大學要正式停辦，依照相關規定，大致要經4個程序。一是舉行學校擬停辨的溝通說明會；二是校務會議；三是董事會議；四是報教育部核定。首府大學擬停辦的計劃，目前係已完成第1個程序，也就是共舉行了 6場溝通說明會，除此之外，也已將同學們所提出的各種問題，與各系特殊需求整理完畢。

張淑中說，未來第2個審查程序「校務會議」，將由老師代表、學生代表、職員代表、行政主管、學術主管等人共同組成，校長主持。屆時會有5位學生代表參加。屆時除了「停辦計畫書」與上述資料（即同學的各種問題）交由校務委員審視外，她也會提出一個解決方案，就是未來學校如奉核定停辦，學校會向教育部極力建議，讓同學們能在「原校上課、他校畢業」。未來5位學生代表都可見證，也會做成正式會議紀錄，並分送董事會和教育部參考與審查。

張淑中表示，大家擬遞交的陳情書，校長會轉給董事會；自救會所指派的陳情代表，她也樂意與大家面對面溝通並交換意見。所有同學的學籍與受教權皆會受到保障；學校也會有完整配套措施幫助同學，順利完成學業；同學辛苦完成實習課程的汗水，也不會白流，以上種種過程，未來都是在合法的程序中進行，也絕對會有正式的函文或書面紀錄。