1名網友在《爆廢公社》抱怨，日前開車出門時，見到1名小女孩在巷弄內肆意溜直排輪，他好幾度險些撞上，還好他車速不快，原PO將行車紀錄器畫面PO上網幽默寫下：「以後穿溜冰鞋一律給我打方向燈」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他於昨（22日）早上9時許開車出門時，見到1名小女孩在巷子內溜直排輪，小女孩原本靠左側直行，見到前方一台機車後，小女孩突然滑到右側，還好原PO反應快緊急煞車，否則後果不堪設想，與小女孩保持距離後繼續往前直行。

畫面中可見，他正準備快速超越對方時，小女孩疑似平衡感不好，煞不住，往左一偏，直接滑到馬路正中央，讓原PO嚇了一大跳，好在他警覺性夠高，且車速不快，小女孩成功煞住直排輪，走到人行道上，不按牌理出牌的行徑讓人捏了一把冷汗，他直呼：「以後穿溜冰鞋一律給我打方向燈」。

文章一曝光，網友們紛紛留言：「修養真好，沒暴粗口」、「這條路很小條，我都開的超級慢」、「她還直接滑走欸，希望有人可以告訴她安全問」、「沒開噴她就永遠學不到教訓」、「超恐怖的這個如果不小心跌倒在你車旁邊變成你撞她」、「我遇到過路過轉彎串出來的！嚇死我！我開車死角看不到」、「馬路上玩這個不好，去公園吧」。