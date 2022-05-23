新北市新店耕莘醫院昨（22）日凌晨發生急診室言語暴力事件，1名帶著發高燒的3歲女兒就醫的陳姓男子，因為在等待看診期間，女兒嘔吐，陳男竟失去理性對護理師大聲咆哮，甚至揚言要打電話叫人來，讓護理師受到極大的驚嚇及壓力，在女童看診結束後，終於情緒潰堤痛哭。

該名護理師事後將過程PO上網，還原事件的過程並抒發當時的心情，她表示當時正在替另名病患檢傷，突然這名父親帶著女兒衝進急診室，說女兒發高燒，護理師當下請他稍作等待，沒想到約10至15秒後，女童突然嘔吐，而陳男見狀後突然理智斷線，對著急診室內的人大聲咆哮。

她說陳男當下情緒很激動，在急診室內大吼：「我小孩吐了你們不用負責任的嗎？你們到底在幹嘛！這是你們的小孩你們還會叫我等嗎？我要打電話叫人來！醫生呢？你們都不用處理的嗎？」雖然女童母親及時趕到，想設法阻止丈夫的行為，但沒想到陳男不但不理會，還變本加厲罵得更兇。

護理師說，當下已經被嚇到手在顫抖，但仍強忍著情緒及恐懼，替女童完成檢傷並由醫師做後續的診斷，直到看診結束，陳男依然在急診室外大聲謾罵，女童母親看不下去，叫丈夫去找衛生紙來阻止他的脫序行為，但沒陳男竟沒有經過同意，在急診室內隨意翻動醫療用品，後來才向護理師詢問，等護理師拿了衛生紙給他之後，才頭也不回離去。

但陳男在離開過程中，仍然不斷謾罵，還指謫「你們就是一間爛醫院」，接著又與警衛發生衝突，警衛立即打電話報警，請警方到場協助，當他知道醫院報警後，才停止謾罵，等警方到場時，他才藉口因為孩子發燒比較緊張，否認有任何爭執，隨後連一句道歉都沒有就離開醫院。

事後新店耕莘醫院也發出聲明，「譴責急診暴力、尊重醫療專業」，耕莘醫院院長林恒毅表示，護理師體諒家屬心急的心情所以暫不提告，但醫院對於醫療語言暴力無法容忍，並呼籲目前疫情嚴峻，急診量能仍然吃緊，醫護行政同仁在高壓的環境下，仍然重視每一位病人的生命安全，但希望民眾重視急診檢傷分級制度，與醫療專業決策，勿義氣用事處理。