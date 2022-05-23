快篩試劑價格昂貴，弱勢族群難以取得。新北市長侯友宜今總質詢時被問到此事時忍不住抱怨表示，新北市有三家快篩試劑，他親自前往拜訪或打電話給董事長，還願替業者擴大產線到每日生產60幾萬劑，但拜託廠商賣給新北，卻以中央徵收為由，只願意每天給1萬劑。新北3月時已先前下訂200萬劑，目前到貨71萬劑，新北會繼續拚，照顧弱勢民眾。

新北市議會無黨團結聯盟今日總質詢，侯友宜說，新北是出產快篩試劑最多的地方，他親自拜託業者，但「我去給人家拜託也不一定有用」，除了中央一率徵收，業者也要賺錢，給新北市的有限。

侯友宜說，有家業者很大，原本日產20幾萬，擴線可達60幾萬，但只願意給新北市1萬，說都被中央徵收，更說給中央就算給新北「這樣很沒意思」。

「台灣廠商價格很貴」侯友宜說，現在一隻180元，但要想辛苦人，為什麼寧願去藥房5支500元的，就是為了要省一個便當，還是希望能有便宜價格的快篩試劑。侯說，先前新北提早下訂的200萬劑，目前到貨71萬劑，都使用在弱勢民眾身上。