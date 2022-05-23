台積電攜手日本索尼（Sony）及日本電裝（Denso）合資的晶圓代工廠JASM，上個月在日本熊本縣菊陽町開始動工，不只台灣投資人相當關注，就連日本當地也十分重視，有日媒報導，日本2021年度的半導體工程師招聘件數，是10年前的10倍之多，而且許多工程師都被台積電挖走了。

《日經中文網》報導，日本從事半導體設計等的工程師招聘件數激增，統計2021年度的招聘件數，是2012年度的10倍，創下10年新高。而半導體正掀起搶人才大戰，從台積電日本廠招聘2023年度應屆畢業生給出的起薪來看，本科系畢業月薪28萬日元（折合約新台幣6.5萬元），而此薪資比日本國內大型設備企業給博士畢業生的起薪還要高，導致工程師被台積電挖走的案例不斷出現。

報導引述日本人才仲介公司說法指出，除了熊本外，台積電在橫濱市也設有基地，分析薪資水平與日本國內相關企業相比，即使是在日本招聘的員工，也比業界高出1~2成，如果是在台灣當地招聘，甚至出現薪資達到日本近2倍的案例。

熊本日日新聞先前報導，145家企業參與台積電徵才相關影響的問卷調查，結果有49%的企業認為台積電的徵才會讓他們的招募活動受到影響，而在會受影響的企業中，其中有高達84.3%的公司是製造業。這些受訪者認為自己無法抗衡台積電開出的優渥薪水，恐對徵才活動造成衝擊。