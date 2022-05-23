因應疫情，台北喜來登即日起推出「小資組合餐」，集結館內5間餐廳的人氣菜色，打造四菜式的中、西、日、泰與義式組合餐，自取一律1,600元，點餐再贈荔枝烏龍飲2瓶，菜色包括「乾式熟成葛瑪蘭黑豚戰斧」、「松露洋芋燉牛頰」，以及「糯米尖椒炒松阪豬」等。台北喜來登並為獨食族群推出「一周菜單外送到府」，由廚藝團隊設計一周七日不同佳餚，每日現煮五菜、湯品或沙拉，直接免費送到府，每餐400元，一日兩餐則享700元優惠，居家獨食更輕鬆。

瞄準小資族外帶商機，擁有八間餐廳的台北喜來登，即日起推出小資組合餐優惠，首推頂級牛排餐廳安東廳，大啖乾式熟成葛瑪蘭黑豚戰斧10盎司、凱薩沙拉、野蕈濃湯等，原價2,900元，等於下殺5.5折。頂級日料桃山獻上特選旬鮮散壽司、牛蒡炒豬肉絲、鹽烤青魽下巴、明蝦蔬菜天婦羅，宮廷泰菜SUKHOTHAI則是主打椰汁紅雞肉、月亮蝦餅、打拋豬肉、青木瓜蝦沙拉、泰國茉莉香米飯，各有千秋。此外，「米其林二星餐廳」請客樓同樣推小資組合餐，端出澎派七菜－藤椒油雞、悄悄話、砂鍋醃篤鮮、豆酥蒸智利海鱸、揚州炒飯、豆干牛肉絲附捲餅、蛋炒水蓮菜挑逗消費者味蕾，原價5,100元，限時3,980元、折扣78折。詳情及預訂請洽訂席中心02-23211818。

即日起開放訂購的「一周菜單外送」五星獨享餐體恤在家不便開伙的民眾，悉心設計一周七天午晚餐不同佳餚，每日現煮五菜、湯品或沙拉，特別推薦低烹爐烤鴨胸、花菇潤腸蒸雞，不須出門上館子、居家用餐更輕鬆，再享台北市指定五區免費外送到府，每餐400元，一日訂購兩餐優惠價700元，需於送達日前兩日的中午前訂購餐點。另外，「五星美饌外帶分享餐」日前推出旋即受到饕客歡迎，集結寒舍旗下經典佳餚，每月變換菜色不重複，每組1,200元(適用4人)，需於提貨日三天前預訂。