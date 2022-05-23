看好疫後旅遊市場，台灣虎航宣布周三（25日）上午10：00起限時搶購今年冬季班表，全航線單程未稅798元起；另推出限量日韓套票，讓飛行常客省去每次出國花費的搶票時間，只要航班尚有空位即可訂票。

本次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時搶購自5月25日上午10：00至26日上午09：59止，全航線單程未稅798元起，需同時購買去回程機票。搭乘期間是2022年10月30日至2023年3月25日。

為何推出798元票價？台灣虎航表示，這是因為前年3月18日指揮中心宣布「全球升三級旅遊警戒」，到本周三正好已798天。看好下半年旅遊市場有望恢復，台灣虎航特地祭出單程未稅798元的「想念旅遊價」。

另台灣虎航也推出日韓A、B、C三種限量套票，包括：

A套票：日本不限航點來回機票10組，每套售價5萬2888元，限量50套。

B套票：日韓不限航點來回機票20組，每套售價10萬8888元，限量10套。

C套票：日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價20萬8888元，限量5套。

A、B、C套票不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自2022年7月1日至2023年12月20日，限訂購人本人兌換使用。

冬季班表機票需備妥6個月以上護照資料及信用卡至台灣虎航官網 www.tigerairtw.com 購票。詳見台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁www.facebook.com/TigerairTaiwan或本次活動頁bit.ly/3ly9wuh。