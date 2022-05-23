5月13日，下午有人打電話來，沒頭沒腦地就問，你是不是最近有去驗PCR呀？我說對，你是衛生所的吧？

我心裡想，我要不是把一切的行政程序都弄清楚了，還以為你是詐騙集團呢。對方才承認自己是衛生所的，又與我確認了一下基本資料。告訴我若有不適打1922。這其實等於沒說。

再來幾個事就很具體了，且都是透過手機簡訊發出來的。

1. 衛福部會發一個電子化的「居家隔離通知書」，你還要點進去，用身分證的後六碼做密碼才能收到哦，這不是脫褲子放屁嗎？

2.收到一個「自主回報系統」，要確診者上網站填一堆早已填過N次的資料，有六關，但我全部填完了，第六關怎麼樣都過不了，放棄！

3.新北市衛生所發的，大意為「後續有醫院為您做健康評估」，如果需要關懷包，可以委托親友到衛生所領取（此時理論上若有同住家人，是被居隔的），再有問題就撥119。

4.慈濟醫院受新北市的委外也發來簡訊，要對確診者進行「健康分流管理」，又問了一次所有人都被問過的基本資料，進去還要密碼哦。當然，最後也是虛應故事一番，我被「健康分流管理」了嗎？沒有，我還在自我隔離的豪華套房內。

5.第五個簡訊是「指揮中心」發的，而且是每天發。要你回答一切正常請按「1」，有以下等等狀況就按「2」。我立馬按了1，偉大的指揮中心也立馬再發了個簡訊，謝謝我的配合。

我覺得這樣貼心的指揮中心實在太讚了，就開心發了個「OK」，結果指揮中心發出來「您回覆的內容無法辨識，要我再回「1」或「2」。我瞬間覺得像我這樣的確診者的智商變的低下是有道理的，只得又發了個「1」。

5月13日這一天我都在研究各式各樣的新款手機遊戲，而且只有確診者可以用哦。但請問不使用手機的老人家怎麼辦？養護機構的老人家又如何被關心通知？

作者為資深媒體人

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