資深媒體人、作家蔡詩萍和前美女主播林書煒結婚20年，育有一名寶貝女兒蔡中泠，蔡中泠遺傳到父母的優良基因，現在已是17歲亭亭玉立的美少女，蔡中泠的外型相當亮麗，她日前就難得曬出美照，只不過蔡中泠一轉身就驚發現，褲子在臀部有破洞設計，害羞畫面全曝光。

照片中，蔡中泠身穿白色短版小背心搭配牛仔褲，大方露出香肩和小蠻腰，放下一頭長髮的她，氣質又不失美艷，畫面極美，手捧花束的蔡中泠一個側身，還露出牛仔褲在臀部的破洞設計，害羞畫面全曝光，也吸引網友留言：「好漂亮」、「好正好害羞喔」、「超瘦」。

其實，蔡中泠過去就曾因美照引發討論，她不只有絕美顏值還有好身材，蔡中泠日前就辣穿藍色低胸禮服，胸前還有個小V設計微露酥胸，加上裙擺開高衩露出長腿，蔡中泠小秀性感，她蛻變成小女人的模樣，還吸引不少網友要認蔡詩萍當岳父。

蔡中泠不只擁有高顏值，還寫得一手好書法，是演藝圈顏值出眾的星二代之一，而爸爸蔡詩萍也不吝嗇發文，寫下對女兒的疼愛和呵護，對蔡詩萍來說，他永遠是蔡中泠的司機、保鑣，「不管我換了幾部車，後座，永遠是我心疼的女兒，要去玩，要去上課，要去補習，要去跟同學聚聚。」字裡行間都是對女兒滿滿的愛。