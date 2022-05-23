人稱「廖老大」的廖志賢，近期以「打龜號」引發不少網路聲量，他不滿新開飲料店被稽查，日前在臉書直播怒嗆台中市衛生局，疑影響網友打爆或癱瘓衛生局電話。市長盧秀燕23日受訪時表示，衛生局同仁要防疫又要守護食安，可以說是這兩年間最辛苦的局處。

台中市長盧秀燕指出，這段時間衛生局同仁特別辛苦，連續兩年多的防疫工作幾乎是全年無休總動員，不分日夜進行防疫工作守護市民朋友，同時平常的維護食安的工作也不能荒廢，所以這兩年衛生局可說是最辛苦的局處，又要防疫又要守護食安，感謝社會大眾這段時間對衛生局的體諒包容及支持。

人稱「廖老大」的廖志賢，在台中市營運改裝車零件，也跨足開設飲料店，但因生意好到消費者大排長龍，被民眾檢舉，市府衛生局接獲立案調查，卻無端遭到網紅直播怒批「針對性」，且疑似影響網友打爆或癱瘓衛生局電話，甚至暗指衛生局「收受紅包」。