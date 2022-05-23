桃園市蘆竹區廣明實業公司19日發生工安死亡意外，蘇姓男子在拆除鐵皮廠房時觸電從高處墜地，經搶救後仍不治死亡，公司目前已被勒令停工，釐清事故發生原因及責任。

廣明實業日前進行鐵皮廠房拆除作業，蘇姓男子19日爬到6公尺高處要拆除電線時觸電墜樓，其家屬控訴蘇男先前有向公司確認是否斷電，公司回應已斷電豈料卻觸電墜地。

消防局19日下午1點46分接獲報案，指稱有人從2樓電擊墜落，救護人員到場發現58歲的蘇姓男子頭部有2×2cm傷口，雖意識不清但生命徵象正常，緊急送往經國敏盛醫院搶救，隔日仍不治死亡。

蘇男入院PCR呈陽性反應，但家屬表示其身體並無症狀，經桃園地檢署檢警相驗，認為死因與確診無關，是受電擊後自高處墜落，導致顱內出血死亡，家屬無異議。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心表示，此屬重大職業災害，已勒令現場停工釐清事故發生原因，若發現雇主、原事業單位有違反職安法令規定，將移送地檢署偵辦。 對此廣明回應，現正在釐清事故發生原因及責任，絕對不會不聞不問。