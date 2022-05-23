教育部《國語辭典簡編本》之前將「外祖父母」、「外祖母」詞條，加註「亦稱祖父」、「亦稱祖母」，引發爭論。教育部國家教育研究院今天發布新聞稿指出，以後辭典內容若有比較大的修正，均會在國教院或辭典官網說明理由，以避免外界誤解。

除了「外祖父」、「外祖母」外，《國語辭典簡編本》還將「外公」加註「亦稱阿公」，「外婆」加註「亦稱阿嬤或阿婆」，「外孫」加註「亦稱孫子」，「外孫女」加註「亦稱孫女」。不過這項調整讓外界覺得是多此一舉。

外界對於國語辭典修訂的意見，國教院已成立性別平等議題審議小組，小組委員包含教育部第9屆性別平等教育委員會中的7位委員及國教院編修小組中的5位委員，會定時或不定時召開會議審議性平相關詞條。

有關「外祖父」、「外祖母」等詞語，國教院表示，小組委員觀察實際語言使用情形並經充分討論，包含：語言使用者避免以內、外區隔親屬、現今法令不因祖父母、外祖父母而有差別處理等。惟也有部分使用者仍使用此稱謂。

國教院說，為兼顧「祖父、母／外祖父、母」等詞語的各種使用情形，並反映「祖父」、「祖母」語意擴大之事實，顧及現今法令中祖父母無內外之別的性平觀點，共識決定除保留原釋義內容，另分別加註「今亦稱『祖父』」、「今亦稱『祖母』」。除「外祖父」、「外祖母」外，其他相關詞條亦比照處理。

國教院說，為避免辭典中存有涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，已建立常態檢修教育部國語辭典性別平等議題內容機制，各界若就辭典內容提出涉及性平議題問題，國教院將立即送請學者專家審議，此外，另亦將定期每3個月進行一次全面篩檢。

國教院語文教育及編譯研究中心主任林慶隆說，為避免再度引起爭議，從這次事件開始，以後國語辭典若有比較大的修正，均會在國教院或是國語辭典官網公布修正理由，以讓外界了解。