各國陸續傳出鬆綁防疫管制措施的消息，台灣有望在今年下半年開放邊境，看好疫後旅遊市場，台灣虎航(6757)宣布將於本周三(25日)上午10：00開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要798元起的優惠價；同時，推出限量日韓套票，讓飛行常客能省去每次出國花費的搶票時間，只要航班尚有空位，即可動動手指訂票。

本次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10：00至2022年5月26日上午09：59止，全航線單程未稅798元起，需同時購買去回程機票。

台灣虎航表示，本次推出單程未稅798元的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本周三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅798元的「想念旅遊價」。

另外，台灣虎航為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，推出日韓A、B、C三種限量套票。

日本和韓國向來為國人喜愛的旅遊目的地，也是國人表態疫後最想前往的地區之一，日本政府預計在今年5月下旬開放部分國家小型旅行團入境作為旅遊測試之外，更研議欲將入境人數上限從原本的每天1萬人提高為2萬人。韓國部分機場也自今年5、6月起開放部分國家實施外國人免簽入境等措施，各種消息都反應出各國邊境正逐步開放，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。