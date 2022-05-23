富邦金(2881)20日法說後投顧法人多偏守看待，一家基於獲利下修壓力加大，將評等自「增持」降至「持有」、目標價自84元降至68元。另一家則認為評價已經修正，且北富銀營運有望回復成長、配息有助下檔支撐，維持「區間操作」評等、目標價70元。

富邦金股價自5日起一路走跌，今（23）日開高上漲0.32％後欲振乏力，翻黑後一路走低、下跌2.59％至60.2元，創去年4月中以來13個月低點，近1個月急跌達2成。三大法人持續偏空操作，上周合計賣超達3.8萬張。

富邦金首季稅後淨利464.77億元、年減9.4％，每股盈餘（EPS）3.94元，其中北富銀受惠利息淨收益增加急認列廉價購買利益，稅後獲利65.26億元、年增32％，淨利差（NIM）1.01％，季增0.1個百分點。富邦人壽因投資收益減少，首季稅後淨利363.63億元、年減6.96％。

富邦人壽去年隱含價值（EV）82.7元、年增8％，其中調升等價投資報酬率0.08個百分點至4.36％。首季富邦人壽投報率6.68％、年減0.12個百分點，金融資產未實現損益季減1320億元、至510億元。

由於第二季以來台股修正8％及美國10年公債殖利率彈升至2.8～2.9％，投顧法人預估富邦人壽目前金融資產未實現損益轉為虧損約500億元，未來可能持續擴大，資本利得減少，基於全球景氣成長趨緩及美國公債殖利率將可能持續走高。

展望2022年，富邦金維持台美升息將提升今年及明年銀行淨利差0.11、0.15個百分點預期不變，並預期中國大陸封城對富邦華一資產品質影響有限。而富邦產險有效防疫保單246萬件、100萬件審核中，賠付約10億元，並認為富邦產險尚未有增資需求。雖然富邦金對今年營運展望仍偏樂觀，但投顧法人認為展望是否達成仍有待觀察。由於壽險若年底金融資產未實現損益虧損，則需提列相同數額的特別盈餘公積，意謂金控明年配發的現金股利可能下滑。

整體而言，雖然台美央行升息有助壽險提升避險後經常性收益率及銀行淨利差，但金融市場持續修正影響投資部位評價及明年現金股利配發水準，將評等自「增加持股」調降至「持有」，目標價自84元降至68元。

另一家投顧法人則認為，首季金融市場動盪，股、債市價格均出現明顯回檔，惟目前富邦金評價已經過修正，且北富銀營運今年可望回復成長，且金控股利配發將具股價下檔支撐，因此維持「區間操作」評等、目標價70元。