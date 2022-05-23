近期北京疫情持續延燒未見降溫，據《北京日報》報導，連日來，北京市紀委監委多次召開專題會議，由北京市委常委、市紀委書記、市監委主任陳健主持會議並要求進一步加強疫情防控監督工作，強調要認真履行好監督執紀問責、監督調查處置職責，為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強紀律保障。

該會議中強調，全市各級紀檢監察組織要針對疫情防控工作中暴露出的認識不足、準備不足、工作不足問題，要聚焦非管控病例背後的不嚴不實作風問題，督促壓實「四方責任」。要針對發現問題，緊盯整改落實，督促堵塞漏洞，儘快剷除非管控病例產生的土壤。

此外，還要準確把握市委決策部署新要求，市紀委監委決定向市區兩級8小時涉疫風險人員應急處置指揮部、市衛生健康委派出監督組，對8小時工作機制全程監督，以更嚴更實的作風加強監督檢查。全市各區各部門各單位要嚴守規定，對防疫不力的要依規依紀依法嚴肅問責，堅決果斷處理，絕不姑息。