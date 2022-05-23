高市議員黃柏霖長期力推高市府結合民間團體資源，為高雄經濟弱勢民眾購買微型保險，今年全市符合保險資格人數達4.8萬人，仍有3.8萬人未加入，他疾呼，市府多加把勁，同時擴大微型保險範圍，目標達到明年8萬多人。對此，高雄市長陳其邁允諾，將加大力度宣傳，並指示副市長林欽榮研議擴大涵蓋範圍。

黃柏霖今總質詢時指出，嘉義市福安王爺慈善基金會表達盼能全額為高雄經濟弱勢市民購買微型保險，經過努力推動，2021年起，全市經濟弱勢市民共有4000多位獲贈此保險。未料，去年10月不幸發生城中城大樓火災， 46位罹難身亡者中就有2位是參加該保險，家屬各獲理賠30萬元。

黃柏霖表示，今年獲該保險者總數上增到4萬8000人，是原本12倍之多，但目前仍有3萬8000位符合條件的市民，因為總總原因，尚未完成保險程序。他希望市府能鼓勵弱勢民眾多納保，同時盼超前部署，明年擴大目標到8萬多人。

對此，高雄市長陳其邁答詢時說，微型保險對於中低收入戶、身心障礙等市民朋友有幫助，去年高雄有4.8萬人受惠，未來會再加強宣傳，讓更多人知道，並指示副市長林欽榮再擴大涵蓋範圍，讓更多人受惠。