滬指開盤漲3點 深成指漲14點 11:252022/05/23 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市23日開盤上漲。 香港信報報導，上證指數開盤報3,150點，升3點或0.12％。深成指開盤報11,468點，升14點或0.12％。 滬深300指數開盤報4,080點，升3點或0.08％，創業板指數開盤報2,422點，升4點或0.2％。 滬指半日漲17點 深成指漲11點 恒指開盤漲235點 早段一度上漲420點 滬指開盤漲13點 深成指漲0.7％ #開盤 #深成指 #滬指 #大陸股市 #日開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指開盤漲10點 深成指漲0.55％ 11:242022/05/20 財經 中鴻6月盤價 傾向調降 04:102022/05/18 證券．權證 年輕人買零股 衝進場撿便宜 04:102022/05/20 財經要聞 首季獲利靚 營運拚逐季高 振樺電來頡 展望佳 04:102022/05/15 產業特刊 恒指開盤漲350點 小米漲3％ 11:242022/05/20 財經 陸港股市開低 油氣股強勢 11:322022/05/12 財經 《期貨》5月台指期開盤上漲147點 金融期及電子期攜手開高 09:082022/05/16 財經 《期貨》5月台指期開盤漲105點 金融期及電子期攜手開高 08:582022/05/18 財經 滬指半日漲1.1％ 深成指漲1.3％ 13:062022/05/20 財經 拜登推對抗大陸新計畫 專家：多國不賞臉 18:102022/05/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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