大陸股市23日開盤上漲。

香港信報報導，上證指數開盤報3,150點，升3點或0.12％。深成指開盤報11,468點，升14點或0.12％。

滬深300指數開盤報4,080點，升3點或0.08％，創業板指數開盤報2,422點，升4點或0.2％。

滬指半日漲17點 深成指漲11點
恒指開盤漲235點 早段一度上漲420點
滬指開盤漲13點 深成指漲0.7％
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