大陸股市23日開盤上漲。

香港信報報導，上證指數開盤報3,150點，升3點或0.12％。深成指開盤報11,468點，升14點或0.12％。

滬深300指數開盤報4,080點，升3點或0.08％，創業板指數開盤報2,422點，升4點或0.2％。