搶端午節連假商機，韓式連炸雞bb.q CHICKEN特別於5/31搶先推出以經典「半半炸雞」，搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」期間限定的「韓式醬燒風味」口味，以口感鹹香略帶微辣的韓式醬料搭配鮮美魷魚搭配，加上黃金炸物與氣泡飲料，推出「端午好食雞」套餐原價1,033元，優惠價985元。

bb.q CHICKEN同步推出姓名對中「端、午、節」任一同音同字加贈韓國氣泡飲料活動，5/31-6/19本人持證件到店「內用」或「外帶自取」端午好食雞套餐，姓名對中「端」、「午」、「節」任一同音同字，加贈韓國進口氣泡飲料一罐，共三種（COCO養樂多/白葡萄果汁/水梨汁），每份餐點，限贈一罐。

韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN進入台灣市場邁入第三年，目前全台共有18間門市座落於雙北及桃園、台中、台南地區，在高雄粉絲的敲碗期盼下，宣布5/26將於最南城市高雄展首間「高雄民裕店」提供內用外帶外送服務，開幕初期為提供高品質的餐點與服務，將以外帶服務為主，並於開幕期間祭出三重優惠，第一重：5/24、5/25試營運享外帶自取9折優惠；第二重：6/17（含）前成為享聚卡會員，還可獲得「炸年糕」（價值88元）一份兌換券，限高雄民裕店使用（到店外帶全雞餐點，即可兌換使用，使用期限至6/24）。第三重，5/26開幕日起來店內用或外帶「全雞」餐點（含半半炸雞、雙味全雞），即可獲得由韓國人氣大叔馬東石主演的電影《犯罪都市2》電影100元折價券，每份全雞餐點，限贈一張。