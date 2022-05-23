一名女網友近日發文抱怨，租屋處的地板只要下暴雨就會滲水，牆壁還會長出長條狀的不知名黑色異物，就算清掉還會再長，讓她相當頭痛。許多過來人看到照片後，都忍不住驚呼：「不妙了」。

不少人建議女子最好盡快搬家，否則健康很容易出問題。(圖/翻攝自爆怨公社)

這名女網友在《爆怨公社》發文，表示每當暴雨來襲，租屋處的地板都會滲出黃色汙水，之後房間的牆壁還長出黑色、長條狀的不知名物體，就算清掉還是會再長出來，而且擴增的速度非常快，讓她崩潰直呼：「整個感覺超噁、超可怕，難道連在自己的家都不能安心嗎？」，雖然已經聯絡房東，對方也答應會來做防水，但遲遲沒有動作，她只好上網尋求幫助。

網友們看到照片後，很快就認出牆壁上黑色異物的真實身分，不少苦主紛紛出面留言：「那個很明顯是白蟻的蟻道，只要2~3個小時就能築出這樣的長度，白蟻怕光所以會建設蟻道」、「白蟻…木製家具、紙箱要小心，看到白蟻出現通常已經不妙了」、「這種感覺裡面整個都是了，人住裡面白蟻住中間，大型蟻窩」。

另外也有人給予建議，「這房子長期住人都會生病，去買白蟻噴劑，還有家裡太潮濕了才會一直生白蟻，所以除濕機一定要開，不然就請房東找除白蟻的人來清潔」、「房東不會解決的，因為這個處理起來層面很廣，費用很高。每年時間一到，就會有成千上萬隻的飛蟻飛出來，然後隔天全部變屍體，我知道因為我碰過」、「這種房子住久了對自己也不好，反正是租的，就另外找房子住吧」。