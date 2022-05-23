減少幼兒戳鼻快篩不適，雲林縣政府自購1萬劑唾液型快篩劑。（張朝欣攝）

雲林縣政府為讓幼兒園學童能以較舒適的方式進行快篩，以利於疫情控制與匡列，自購1萬劑唾液型快篩劑，23日分送給縣內150餘所幼兒園各20劑應急，其餘約7000劑置於6區的防疫物資發放中心學校，供各幼兒園依須求前往領取。

雲林縣長張麗善23日於縣府親民大廳舉辦「幼兒園唾液快篩試劑配送」記者會，宣布將1萬劑唾液型快篩劑送往各幼兒園與防疫物資發放中心學校，讓幼兒們可以用唾液進行快篩，不須「戳鼻」採檢鼻腔黏膜檢體，減少幼兒因不適抗拒而影響快篩準確性。

張麗善表示，縣內幼童確診比率愈來愈高，5歲以下幼童確診率達5％，5歲到9歲有8％，18歲以下13％，所以須要有適合幼童的快篩劑，讓幼童在不抗拒的情況下順利快篩。鼻戳式快篩劑會讓幼童感到不舒服，增加其快篩困難度，唾液型快篩劑可解決這個問題。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀說，目前全台只有雲林縣為幼兒園準備唾液型快篩劑，去年5月總會即向衛福部與教育部反映5歲以下兒童很須要唾液型快篩劑，但至今沒有下文，後來向張麗善縣長反映，很快就有結果，雲林縣的孩子真的是非常幸福。

縣教育處處長邱孝文指出，1萬劑唾液式快篩劑，先發放給縣內150餘所幼兒園各20劑，剩下的約7000劑，則置於6區的防疫物資發放中心學校，包括斗六區石榴國小、斗南區僑真國小、虎尾區虎尾國小、西螺區中山國小、麥寮區水燦林國小、台西區東勢國小，供各幼兒園依須求領取